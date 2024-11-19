Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На поддержку участников СВО в 2024 году регионы выделили 201 млрд рублей

Орлова: объем поддержки бойцов СВО регионами составил в 2024 году 201 млрд руб

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Регионы направили в 2024 году на поддержку участников специальной военной операции 201 миллиард рублей. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова, пишет РИА Новости.

«Это немалые деньги, это приличные деньги. Почему мы сейчас выходим на проверку бюджета по риск-ориентированному подходу. И мы будем видеть риски», — сказала Орлова на совещании в Минюсте, посвященном вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

По ее мнению, нужно унифицировать и кодифицировать меры поддержки участников СВО.

Недавно глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев предложил предоставить право на бесплатное обучение в вузах участникам СВО и их родственникам.

До этого участникам и ветеранам СВО разрешили бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность.

Ранее Белоусов предложил по-новому организовать выплаты раненым участникам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами