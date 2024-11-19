На поддержку участников СВО в 2024 году регионы выделили 201 млрд рублей

Регионы направили в 2024 году на поддержку участников специальной военной операции 201 миллиард рублей. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова, пишет РИА Новости.

«Это немалые деньги, это приличные деньги. Почему мы сейчас выходим на проверку бюджета по риск-ориентированному подходу. И мы будем видеть риски», — сказала Орлова на совещании в Минюсте, посвященном вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

По ее мнению, нужно унифицировать и кодифицировать меры поддержки участников СВО.

Недавно глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев предложил предоставить право на бесплатное обучение в вузах участникам СВО и их родственникам.

До этого участникам и ветеранам СВО разрешили бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность.

Ранее Белоусов предложил по-новому организовать выплаты раненым участникам СВО.