Участники СВО получили новые льготы

Участники и ветераны СВО смогут бесплатно регистрировать права на свою интеллектуальную собственность. Об этом РИА Новости сообщили в Роспатенте.

Согласно нововведениям, они смогут получить патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. При этом все ранее введенные льготы для других категорий граждан сохранены.

Также корректируется размер пошлин. Студенты должны будут оплатить 10% от общей стоимости, вместе со всеми льготами, регистрация изобретения обойдется в 2800 рублей. Патент останется в силе первые пять лет. Для остальных категорий граждан пошлины скорректированы в диапазоне от 10 до 15%.

До этого участников СВО освободили от налога на имущество в 2024 году. Данная льгота касается квартиры или жилого дома. Также освобождены граждане, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ, имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что участников спецоперации могут освободить от уплаты процентов по ипотеке.