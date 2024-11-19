Соседи Австрии расхватали российский газ после отказа Вены принимать топливо

«Газпром» продолжает подавать газ европейским потребителям через Украину на прежнем уровне, несмотря на прекращение поставок австрийской OMV, пишет Reuters.

OMV получала около 17 млн кубометров российского газа ежедневно, теперь эти объемы нашли новых покупателей в Европе, отмечает издание. Известно, что топливо у РФ в значительных объемах закупают Словакия, Венгрия, Чехия, Италия и Сербия. Их привлекает сравнительно низкая цена на энергоноситель.

Австрийский импортер OMV прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск) 16 ноября. В результате, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%.

До этого в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к отключениям поставок газа из России.