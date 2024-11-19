Россия в сентябре увеличила объем вложений в государственные бумаги США

Российская Федерация в сентябре этого года увеличила до $25 млн объем вложений в государственные облигации США. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Из них $22 млн пришлось на долгосрочные ценные бумаги и $3 млн — на краткосрочные.

В августе российские вложения в ценные бумаги США составляли $24 млн.

Всего за девять месяцев 2024 года Россия приобрела государственных облигаций США на $345 млн.

Крупнейшими держателями американских государственных бумаг в настоящее время являются Япония, Китай и Великобритания.

31 августа сообщалось, что инвесторы из Соединенных Штатов по итогам 2023 года увеличили инвестиции в российские ценные бумаги на 10,3%, до $28,63 млрд, вопреки западным санкциям и ограничениям.

29 июня американский инвестор Джим Роджерс объявил о намерении торговать российскими акциями.

Ранее Путин разрешил использовать имущество США в России для компенсации ущерба.