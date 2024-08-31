Инвесторы США в 2023 году увеличили инвестиции в ценные бумаги РФ на 10,3%

Инвесторы из США по итогам 2023 года увеличили инвестиции в российские ценные бумаги на 10,3%, до 28,63 миллиарда долларов, вопреки западным санкциям и ограничениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет американского минфина.

В публикации отмечается, что в 2022 году американские инвесторы владели российскими ценными бумагами на сумму $25,95 млрд.

Подчеркивается, что общий объем вложений, в который входят долгосрочные российские облигации, вырос в 2023 году почти на 2%, до $30,5 млрд.

До этого стало известно, что Москва и Пекин приняли решение укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру, в том числе путем открытия корреспондентских счетов и учреждения филиалов и дочерних банков в обеих странах.

РФ и КНР планируют расширять сотрудничество в банковской и страховой сферах, аудите, а также способствовать инвестициям и привлекать средства через выпуск ценных бумаг. Среди приоритетных направлений для инвестсотрудничества выделены машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, химическая промышленность, энергетика и инновации.

Ранее Путин подписал указ о вводе дополнительных еврооблигаций.