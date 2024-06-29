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Американский инвестор заявил о намерении торговать российскими акциями

РИА: американский инвестор Роджерс владеет акциями РФ и надеется ими торговать

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Brian Cahn/Global Look Press via ZUMA Press

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что является владельцем акций российских компаний и надеется начать ими торговать после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня все еще есть акции... надеюсь, что после окончания военных действий эти акции вновь будут торговаться, но в настоящий момент они не приносят денег», — сказал он в интервью агентству.

По словам Роджерса, он покупал ценные бумаги на Московской фондовой бирже (МФБ), владеет акциями «Аэрофлота» и других крупных компаний из РФ.

Также в интервью инвестор прокомментировал введенные американскими властями ограничения против МФБ. Он отметил, что у антироссийских санкций имеется лишь краткосрочный эффект, в связи с чем они могут быть вскоре сняты.

27 июня Роджерс предрек американской экономике трудности после выборов президента в США, которые пройдут в ноябре этого года.

Ранее в МИД заявили, что санкции не помешают России продавать ресурсы за рубеж.

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