Россияне неохотно разбирают квартиры. Срок продажи вырос на треть

Срок продажи квартир на вторичном рынке недвижимости в России за январь — октябрь вырос на 35% год к году и достиг 74 дней. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Яндекс.Недвижимость».

Для сравнения: в прошлом году объявления о продаже «вторички» оставались активными в среднем 55 дней.

Дольше всего россияне разбирают жилье в Краснодаре. Объявления висят в среднем 93 дня, что почти вдвое превышает показатель 2023-го. Второе место занял Волгоград, где срок продажи квартиры составляет 88 дней (+47%). Тройку замыкает Красноярск с 86 днями (+65%).

Быстрее всего уходят лоты в Москве. Квартиры покупают в среднем спустя 61 день с момента размещения объявления о продаже.

Чтобы быстрее выйти на сделку, продавцы стали постепенно снижать цены. Активнее всего скидки предлагают в Челябинске — число предложений с дисконтом выросло на 17,4%.

Лидерами по доступности квартир в октябре стали Пермь, Самара, Воронеж и Уфа.

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