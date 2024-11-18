Стало известно, насколько подорожала аренда жилья в Москве за год

За последний год цены на аренду жилья в Москве выросли на 20-25%. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на участников рынка.

Заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова уточнила, что в октябре средняя стоимость аренды студии в столице составила 46-57 тысяч рублей в месяц. За однокомнатную квартиру арендаторам нужно было отдать 52-66 тысяч рублей, двухкомнатной — 67-87 тысяч, а трехкомнатной — 76-123 тысячи рублей.

При этом спрос на аренду жилья не снижается. По словам Поляковой, сейчас арендаторов в семь раз больше, чем предложений на рынке.

Руководитель департамента аренды «Миэля» Мария Жукова обратила внимание, что на фоне роста стоимости аренды многие арендодатели начали повышать цены по действующим договорам.

«В большинстве случаев арендаторы в такой ситуации соглашаются остаться. Они осознают, что найти более выгодное предложение будет сложно, а также учитывают дополнительные расходы на переезд и услуги риелтора», — рассказала Жукова.

13 ноября кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин предупредил, что цены на аренду квартир в России вырастут на 10-15% к текущим значениям в декабре. Эксперт объяснил это инфляцией и ростом цен на строительные материалы, что приводит к увеличению цен на новое жилье.

Ранее аналитики назвали районы Москвы с самой дешевой арендой квартир.