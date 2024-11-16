В Еврокомиссии обвинили «Газпром» в шантаже Австрии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила РФ в шантаже Австрии поставками газа. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа поддержит Австрию и газохранилища Евросоюза полны.

Австрийская OMV прекратила получать газ от «Газпром экспорт» с утра 16 ноября. По словам главы австрийского регулирующего органа E-Control Альфонса Хабера, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток через газовый хаб в Баумгартене с 08:00 по 09:00 по московскому времени оставался на прежнем уровне. Объем прокачки составил 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн кубометров в час). Терминал является крупнейшим газовым хабом страны.

Ранее австрийская OMV заявила о победе в арбитраже по спору с «Газпром экспортом».