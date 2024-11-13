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Австрийская OMV заявила о победе в арбитраже по спору с «Газпром экспортом»

OMV заявила о взыскании €230 млн с «Газпром экспорта» за недопоставку газа в ФРГ

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Global Look Press

Австрийская OMV заявила о получении положительного для себя решения в зарубежном арбитраже по спору с «Газпром экспортом» и взыщет присужденные ей €230 млн за  недопоставку газа по контракту в Германию с российской компании. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что поставки газа от «Газпром экспорта» в Германию прекратились в сентябре 2022 года, в связи с чем OMV в январе 2023 года подала запрос в арбитраж.

€230 млн планируется зачесть в счет платежей, которые OMV должна произвести «Газпром экспорту» по контракту на поставку топлива.

4 ноября Верховный суд РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH («дочка» австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма.

В мае сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции.

Ранее Генпрокуратура подала иск к нефтегазовой компании Shell.

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