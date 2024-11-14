Курс доллара может достигнуть 110 рублей к концу года

Курс доллара к концу года может достигнуть 110 рублей, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою политику налоговых сокращений и стимулирования экономики, это может привести к укреплению доллара. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«До конца года доллар может находиться в диапазоне 97-104 рубля за доллар, в зависимости от реакции рынков и экономик. Предел укрепления доллара может зависеть от уровня экономической активности и спроса на валюту. Если текущие негативные факторы продолжатся, предел может достигнуть 110 рублей за доллар, но это скорее сценарий пессимистичного прогноза», — допустил экономист.

Доллар 14 ноября стоил 100,2 рубля на внебиржевом рынке, что является рекордом с октября 2023 года. Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснил взлет американской валюты «эффектом победы Дональда Трампа на выборах президента США».

Долго ли продлится укрепление доллара и пора ли продавать валюту — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.