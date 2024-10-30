Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков упали впервые за полгода

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй половине октября составила 19,66%, сообщается в пресс-релизе Центрального банка РФ.

По итогам первых двух недель показатель был выше — 19,78%.

Показатель продемонстрировал снижение впервые с марта текущего года. В течение более полугода средние максимальные ставки по банковским вкладам в России только росли вслед за ключевой ставкой ЦБ.

25 октября Банк России третий раз подряд повысил ставку — разом на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Это рекордный показатель с 2002 года. Регулятор объяснил данное решение уровнем инфляции, который складывается выше прогноза. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 9,8% в пересчете на год.

Ранее россиянам рассказали, как платить налоги по вкладам.