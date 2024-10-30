Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков упали впервые за полгода

ЦБ РФ: максимальные ставки по вкладам в топ-10 банков снизились впервые с марта

close
Артем Житенев/РИА «Новости»

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках во второй половине октября составила 19,66%, сообщается в пресс-релизе Центрального банка РФ.

По итогам первых двух недель показатель был выше — 19,78%.

Показатель продемонстрировал снижение впервые с марта текущего года. В течение более полугода средние максимальные ставки по банковским вкладам в России только росли вслед за ключевой ставкой ЦБ.

25 октября Банк России третий раз подряд повысил ставку — разом на 200 базисных пунктов, с 19% до 21% годовых. Это рекордный показатель с 2002 года. Регулятор объяснил данное решение уровнем инфляции, который складывается выше прогноза. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 9,8% в пересчете на год.

Ранее россиянам рассказали, как платить налоги по вкладам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами