Экономист объяснил, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки

Если срок открытого вклада близится к завершению, выгоднее будет оставить деньги на нем до окончания договора и затем уже переложить средства на новый вклад под более высокий процент. Таким советом поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.
В целом при оценке выгоды от перекладывания денег со старого вклада на новый экономист советует действовать по следующему алгоритму:
- Рассчитать доход по открытому вкладу за весь период размещения.
- Оценить доход при досрочном расторжении договора.
- Посчитать разницу между первым и вторым результатом, чтобы оценить потенциальные потери при досрочном закрытии депозита.
- Рассчитать сумму, которую можно получить, если положить деньги на вклад с более выгодной ставкой на срок, равный оставшемуся по действующему договору.
- Оценить финансовую целесообразность открытия нового вклада.
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