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Экономист объяснил, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки

Доцент Балынин: если срок вклада подходит к концу, лучше оставить деньги на нем

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Depositphotos

Если срок открытого вклада близится к завершению, выгоднее будет оставить деньги на нем до окончания договора и затем уже переложить средства на новый вклад под более высокий процент. Таким советом поделился доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

В целом при оценке выгоды от перекладывания денег со старого вклада на новый экономист советует действовать по следующему алгоритму:

  1. Рассчитать доход по открытому вкладу за весь период размещения.
  2. Оценить доход при досрочном расторжении договора.
  3. Посчитать разницу между первым и вторым результатом, чтобы оценить потенциальные потери при досрочном закрытии депозита.
  4. Рассчитать сумму, которую можно получить, если положить деньги на вклад с более выгодной ставкой на срок, равный оставшемуся по действующему договору.
  5. Оценить финансовую целесообразность открытия нового вклада.

Ставки по некоторым банковским вкладам в России сегодня уже достигли 28%.

Ранее россиянам рассказали, как долго продлится период высоких ставок по вкладам.

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