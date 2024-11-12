Цены на квартиры в старой Москве достигли исторического рекорда

Новостройки в старой Москве рекордно подорожали — цена квадратного метра впервые превысила 600 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».

Сегодня средняя стоимость «квадрата» в районах старой Москвы составляет 609,9 тыс. рублей. За год цена выросла на 16%.

При этом если рассматривать массовый сегмент московской «первички», рост будет намного ниже — всего на 3% за год, до 330,97 тыс. рублей за квадратный метр.

«В ближайший год рост цен на рынке первичного жилья столицы замедлится. Это объясняется тем, что базовые ипотечные ставки достигли заградительных значений, а условия выдачи займов ужесточаются», — прогнозируют эксперты.

Последние два месяца в Москве фиксируют спад предложения на рынке новостроек. По итогам октября число доступных квартир и апартаментов сократилось на 2,3% после падения на 31% месяцем ранее.

Ранее аналитик назвал сроки снижения ставок по ипотеке.