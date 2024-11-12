Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на квартиры в старой Москве достигли исторического рекорда

«Метриум»: цена квадрата нового жилья в старой Москве превысила ₽600 тысяч

close
Евгения Новоженина/РИА Новости

Новостройки в старой Москве рекордно подорожали — цена квадратного метра впервые превысила 600 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».

Сегодня средняя стоимость «квадрата» в районах старой Москвы составляет 609,9 тыс. рублей. За год цена выросла на 16%.

При этом если рассматривать массовый сегмент московской «первички», рост будет намного ниже — всего на 3% за год, до 330,97 тыс. рублей за квадратный метр.

«В ближайший год рост цен на рынке первичного жилья столицы замедлится. Это объясняется тем, что базовые ипотечные ставки достигли заградительных значений, а условия выдачи займов ужесточаются», — прогнозируют эксперты.

Последние два месяца в Москве фиксируют спад предложения на рынке новостроек. По итогам октября число доступных квартир и апартаментов сократилось на 2,3% после падения на 31% месяцем ранее.

Ранее аналитик назвал сроки снижения ставок по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами