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«Газпром» приостановит поставки газа стране ЕС

«Газпром» уведомил австрийскую OMV о приостановке поставок газа с 16 ноября

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Reuters

«Газпром экспорт» уведомил австрийскую OMV о приостановке поставок газа с субботы, 16 ноября. Об этом зарубежная компания сообщила на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH).

«OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила от «Газпром экспорта» информацию о том, что «Газпром экспорт» приостановит — и, таким образом, сократит до 0% — поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию», – сказано в заявлении.

Поставки прекратятся с 06:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск) 16 ноября 2024 года.

14 ноября OMV предупредила о возможном прекращении поставок газа из РФ в связи с ухудшением контрактных отношений с «Газпром экспортом». Перед этим компания объявила о выигрыше иска к «дочке» российской государственной корпорации на €230 млн в арбитражном суде.

В мае сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции. Отмечалось, что при нарушении запрета с OMV в пользу «дочки» «Газпрома» будет взыскано €575,2 млн.

В ноябре австрийская компания подала в Верховный суд РФ жалобу на это решение.

Ранее сообщалось, что Европа начала активнее тратить запасы газа из хранилищ.

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