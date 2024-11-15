Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европа начала активнее тратить запасы газа из хранилищ

GIE: отбор газа из подземных хранилищ Европы превысил закачку в 50 раз

close
Global Look Press

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания впервые в текущем сезоне превысил 500 млн кубометров в сутки. Это почти в 50 раз выше объемов закачки, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным на 13 ноября, отбор из ПХГ велся в объеме 547 млн кубометров в сутки. Суммарный отбор газа с начала месяца демонстрирует третий максимальный результат для периода за всю историю.

В то же время закачка составила 11 млн кубометров. Общий объем закачки в первой половине месяца стал минимальным с 2016 года.

Сейчас заполненность европейских хранилищ составляет 92,1%. В них находится 102,2 млрд кубометров газа.

«Газпром» продолжает качать газ европейским потребителям через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме 42,4 млн кубометров. Главными покупателями российского газа в ЕС в этом году являются Франция и Венгрия.

Ранее Европу предупредили о рисках нового энергокризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами