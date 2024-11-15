Европа начала активнее тратить запасы газа из хранилищ

Отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания впервые в текущем сезоне превысил 500 млн кубометров в сутки. Это почти в 50 раз выше объемов закачки, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным на 13 ноября, отбор из ПХГ велся в объеме 547 млн кубометров в сутки. Суммарный отбор газа с начала месяца демонстрирует третий максимальный результат для периода за всю историю.

В то же время закачка составила 11 млн кубометров. Общий объем закачки в первой половине месяца стал минимальным с 2016 года.

Сейчас заполненность европейских хранилищ составляет 92,1%. В них находится 102,2 млрд кубометров газа.

«Газпром» продолжает качать газ европейским потребителям через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме 42,4 млн кубометров. Главными покупателями российского газа в ЕС в этом году являются Франция и Венгрия.

Ранее Европу предупредили о рисках нового энергокризиса.