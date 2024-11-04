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«Дочка» OMV оспорила запрет на суд с «Газпром экспортом» за рубежом

OMV Gas Marketing оспорила запрет на суд с «Газпром экспортом» за рубежом

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Shutterstock

Верховный суд (ВС) РФ зарегистрировал жалобу компании OMV Gas Marketing & Trading GmbH («дочка» австрийской OMV) по делу о запрете продолжать разбирательство с »Газпром экспортом» в арбитражном институте при торговой палате Стокгольма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации отмечается, что жалоба была зарегистрирована 2 ноября.

В мае сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежной юрисдикции.

Компания из Австрии хотела судиться в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

При нарушении запрета с OMV Gas Marketing & Trading GmbH в пользу «Газпром экспорта» будет взыскано €575,2 млн, следует из постановления суда.

Также суд России постановил взыскать с CEZ €57,7 млн в пользу «Газпром экспорта» при споре.

Ранее Генпрокуратура подала иск к нефтегазовой компании Shell.

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