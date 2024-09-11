Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана и титана

Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель. Свои мысли российский лидер высказал на совещании с членами правительства, трансляция которого велась на сайте Кремля.

Путин обратил внимание, что РФ является лидером по запасу стратегических видов сырья. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и России стоит «подумать об определенных ограничениях».

«Себе во вред только ничего не нужно делать. <…> Подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок. Не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — сказал Путин.

5 сентября российский лидер заявлял о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет РФ, обеспечив надежное снабжение доступным топливом и сырьем. Путин отмечал, что спрос на полезные ископаемые растет не только на экспорт, но и на внутреннем рынке.

В августе директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров заявлял, что вступление в силу закона о запрете импорта российского урана в США не окажет существенного влияния на рынок.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.