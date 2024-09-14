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В МИД заявили, что РФ не будет «рубить с плеча» в вопросах поставок урана в США

Рябков: РФ не исключает прекращение поставок титана и урана в США

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил, что Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет рубить с плеча в этом вопросе. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания с членами правительства 11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, комментируя слова президента, предположил, что глава государства посылает сигнал США и их союзникам из-за продолжающейся эскалации.

Ранее США достигли годового максимума по закупкам урана из России.

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