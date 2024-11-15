В России предложили быстрее повышать МРОТ

Уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) по отношению к средней зарплате в России стагнирует либо снижается, правительству необходимо увеличивать его ускоренными темпами. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС Виктор Ляшок, передает «Коммерсантъ».

Нижняя граница МРОТ, как гласит Трудовой кодекс, должна находиться на уровне прожиточного минимума. Это ограничение стало действовать лишь в 2018 году, что привело к резкому повышению параметра. В 2021 году минимальный размер оплаты труда был определен как 42% от медианной зарплаты, что привело к очередному росту. В 2025 году соотношение МРОТ к медианной зарплате должно составить 48%, но если брать в расчет коэффициент Кейнса (отношение МРОТ к средней заработной плате), то улучшение остается под вопросом.

В 2018 году было достигнуто наивысшее значение коэффициента Кейнса — 23,4%. В 2023 году он составлял 21,7%. В среднем в странах ОЭСР показатель в два раза выше — 43,8 процента.

При этом планы по повышению минимального размера оплаты труда в грядущие годы не улучшат ситуацию. Коэффициент Кейнса останется на рубеже 23,5%, даже если МРОТ вырастет к 2030 году до 35,6 тыс. рублей, а темпы роста зарплаты будут выдержаны в соответствии с задачами.

29 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ вырастет до 22 440 рублей в месяц. В настоящее время он составляет 19 242 рубля. Подобное увеличение затронет около 4,2 млн работающих граждан.

Закон предполагает, что соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. По данным Росстата, в 2023 году медианная зарплата составляла 46 751 рубль.

До этого Путин отмечал, что МРОТ должен достичь не менее 35 тысяч рублей через шесть лет — к 2030 году. В 2024 году МРОТ вырос на 18,47%, по сравнению с 16 242 рублями в 2023 году.

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