Стало известно, сколько зарабатывают таксисты в Москве

Средний заработок таксистов в Москве за последние три месяца составил 152 985 рублей. Чтобы получать такие деньги, водителям такси необходимо работать по 11 часов в сутки и не менее 20 дней в месяц. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты совместного исследования платформы «Мигрант Сервис» и компании SunCar.

При этом в октябре доход московских таксистов заметно вырос. Так, если в прошлом месяце средний заработок составил 155 849 рублей, то в августе и сентябре он был в районе 151-152 тыс. рублей.

Без различных комиссий и сопутствующих трат (аренда авто, бензин и так далее) доход московских таксистов оказался бы более чем в два раза выше — около 314 тыс. рублей.

Цены на услуги такси в последнее время заметно выросли. Влияние на это оказала общая инфляция, подорожание бензина, запчастей и компонентов, а также массовый отток водителей.

Ранее аналитик предрек рост цен на такси еще на 20% к новогодним праздникам.