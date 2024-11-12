Россиянам дали три совета по быстрому погашению кредита

Один из эффективных способов закрыть кредит быстро — рефинансирование. Это позволяет объединить существующие займы или перенести их в другой банк на более выгодных условиях, сказал «Газете.Ru» специалист по финансовому планированию, финансовый консультант с сервиса «Профи» Андрей Тальдрик.

Он привел пример: с долгом по кредитной карте в 500 тыс. рублей и ставкой 24% человек оформил потребительский кредит на два года на ту же сумму по ставке 12%. В результате ежемесячный платеж упал с 20 тыс. до 15 тыс. рублей, а общие выплаты сократились на 120 тыс. рублей за весь срок.

Второй совет — оценить, можно ли погасить кредит досрочно. По словам Тальдрика, если у вас есть кредитная карта с 25% годовых и автокредит под 10%, лучше начать закрывать долги с карты — это позволит снизить переплату. Если кредитов много, можно рассмотреть метод «снежного кома»: сначала погасите самый маленький долг, например, займ на 15 тыс. рублей, что даст вам психологическую уверенность и мотивацию.

Третий совет — рассмотреть возможность консолидации долгов: если у вас несколько кредитов, объединение их в один может снизить общую процентную ставку и упростить управление платежами.

При этом эксперт предостерег от досрочного погашения ипотеки — на свободных деньгах вы сможете заработать. Так, например, если у вас есть свободная сумма, чтобы закрывать досрочно задолженности, подумайте: возможно, стоит их положить на вклад под хороший процент. Это может быть гораздо выгоднее. Тальдрик привел пример: если у вас есть ипотека под 6% годовых, а вы можете разместить свободные средства на вкладе под 18-21%, то логичнее оставить долг и заработать на разнице. Так, от 300 тыс. рублей долга при погашении ипотеки можно сэкономить 18 тыс. рублей в год, но при этом на вкладе можно заработать 54 тыс. рублей в год при текущих ставках.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. По мнению экономистов, вслед за этим решением кредиты в России подорожают тоже в среднем на 2 процентных пункта.

Ранее экономист объяснил большие переплаты по кредитам.