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В Банке России спрогнозировали снижение ключевой ставки до уровня 2023 года

Прусакова: глава ЦБ Набиуллина пообещала начать снижение ключевой ставки в марте

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка начнет снижаться с марта и постепенно достигнет уровня 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова.

По ее словам, таким оптимистичным прогнозом глава Центробанка закончила свое выступление перед депутатами фракции КПРФ в Госдуме.

11 ноября экс-глава Центробанка (ЦБ) Сергей Дубинин прогнозировал, что регулятор с большой долей вероятности оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 20 декабря. По его словам, если Банк России решит повысить ставку, шаг может составить 100 или 200 базисных пунктов (то есть до 22% или 23%. — «Газета.Ru»).

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на встрече фракции «Единая Россия» с руководством Банка России в Госдуме заявлял, что регулятор допускает новое повышение ключевой ставки в декабре этого года, однако решение еще не принято. Поводом для этого он назвал устойчиво высокий рост цен, который фиксируется последние два месяца.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предрек повышение ключевой ставки до 23% на заседании 20 декабря.

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