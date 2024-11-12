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В ЦБ опровергли сведения о снижении ключевой ставки до уровня 2023 года

В Банке России опровергли сообщения о снижении ключевой ставки в марте 2025 года

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Алексей Куденко/РИА Новости

Сведения, согласно которым Центральный банк России планирует с марта снижать ключевую ставку до уровня 2023 года, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

«Председатель Банка России [Эльвира Набиуллина], выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — сказал представитель ЦБ.

Несколькими часами ранее депутат Госдумы Мария Прусакова сообщила, что Набиуллина в ходе выступления перед КПРФ спрогнозировала снижение ключевой ставки с марта. Парламентарий утверждала, что постепенно показатель должен был достигнуть уровня 2023 года.

Накануне замглавы Центрального банка России Андрей Заботкин сообщил, что ЦБ не исключает вероятность повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится в декабре. При этом он подчеркнул, что решение не предопределено и будет приниматься, исходя из картины экономики, которая сложится в последний месяц года.

Ранее в ЦБ рассказали о высоких темпах роста цен в России.

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