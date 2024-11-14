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«Татнефть» сокращает выплаты акционерам

РБК: Совет директоров «Татнефти» порекомендовал котировки акций ниже ожидаемых

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды в размере ₽17,39 за третий квартал 2024 года на каждый тип акций. Об этом сообщает «РБК».

Теперь дивидендная доходность по текущим ценам составляет 3,1% по двум типам акций. Отмечается, что выплаты акционерам будут ниже прогнозируемых.

Поэтому в октябре размер дивидендной выплаты за первое полугодие 2024 года был установлен в размере ₽38,2 на акцию, а летний финальный дивиденд за 2023 год составил ₽25,17 на акцию. Обе выплаты на тот момент превзошли ожидания аналитиков.

До этого сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе — сентябре сократилась на 17%.

В июле Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, включив российскую компанию в санкционный список. Выбывшие объемы постаралась возместить «Татнефть».

Ранее Сбер начал выплату рекордных дивидендов.

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