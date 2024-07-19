Акционеры Сбера считают, что акции банка продолжат расти

Сбер начал процесс выплаты дивидендов, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Тарас Скворцов.

Он отметил, что по итогам 2023 года Сбер выплатит рекордные дивиденды на общую сумму 752 млрд рублей.

Половину от этой суммы (376 млрд рублей) получит Минфин, который владеет 50% + 1 акция Сбера.

Как рассказала одна из миноритарных акционеров Сбера, бывший работник банка Надежда Шабанова, решение о покупке бумаг Сбера она приняла 4 года назад.

«Очень верила в банк, считала Сбер одним из ключевых драйверов изменений на рынке платежных банковских услуг и хотела иметь что-то, что ассоциировало бы меня со Сбером», — рассказала она.

Шабанова владеет диверсифицированным портфелем ценных бумаг.

«Последние два года показали, большинство компаний отыграли потери 2022 года. Я придерживаюсь стратегии инвестирования в отечественные институты, и Сбер выглядит самым надежным институтом», — добавила она.

По ее словам, Сбер можно рассматривать как долгосрочную инвестицию.

«Во время недавнего дивидендного гэпа я докупила акции Сбера, а сейчас жду дивидендов за 2023 год и планирую их реинвестировать в фондовый рынок, в том числе в акции Сбера», — заключила она.

Шабанова считает, что акции Сбера будут расти в долгосрочной перспективе.

Ранее министр финансов России и председатель наблюдательного совета банка Антон Силуанов заявил, что дивиденды Сбера помогают стране реализовывать стратегически важные задачи.

«Для российского бюджета эта важные начисления, так как помогают государству реализовывать стратегически важные задачи: это и строительство социальных объектов инфраструктуры, таких как школы и больницы, транспортной инфраструктуры и других важных инициатив во благо общества», — отметил глава ведомства.