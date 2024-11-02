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«Татнефть» сообщила о падении чистой прибыли компании

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в январе — сентябре сократилась на 17,3%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль «Татнефти» в январе — сентябре 2024 года уменьшилась на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 172,41 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет российской компании.

Согласно документу, выручка «Татнефти» выросла на 28%, до 1,151 трлн руб. Валовая прибыль увеличилась на 14,7%, до 323,64 млрд руб., прибыль от продаж — на 8%, до 230,43 млрд руб.. Прибыль до налогообложения снизилась на 11,6%, до 226,7 млрд руб.

В октябре министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти «Лукойла» в его страну возобновились. По его словам, для восстановления транзита сторонам пришлось изменить контракт. Теперь прием топлива идет на границе Белоруссии и Украины.

В июле Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, включив российскую компанию в санкционный список. Выбывшие объемы постаралась возместить «Татнефть».

Ранее на Украине сообщили о передаче компаний «Татнефти» украинской нефтегазодобывающей фирме.

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