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«Татнефть» заместила «Лукойл» в поставках нефти в Словакию и Венгрию

«Ъ»: «Татнефть» возместила Словакии и Венгрии выбывшие поставки «Лукойла»

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российская компания «Татнефть» увеличила объемы экспорта нефти в Словакию и Венгрию, компенсируя сокращение поставок от «Лукойла» через нефтепровод «Дружба» после ограничений, которые ввела Украина. Об этом пишет «Коммерсант».

Странам было поставлено примерно по 330 тысяч тонн нефти по южной ветке «Дружбы».

В первой половине текущего года доля «Татнефти» составляла 34% и 53% от общего объема российского экспорта нефти в Венгрию и Словакию соответственно. После июльских поставок эти показатели возросли до примерно 77% и 92%.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Позднее Сийярто в ответ Еврокомиссии о возможности для Будапешта искать альтернативные источники поставок нефти после блокировки ее транзита через Украину в Венгрию и Словакию заявил, что Хорватия не является надежным транзитным партнером для государства.

Ранее венгерская компания заявила о готовности следить за транзитом нефти через Украину.

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