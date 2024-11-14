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Компания Блиновского задолжала более 658 тыс. рублей налоговым органам

РИА Новости: долг одной из компаний Блиновского превышает 658 тысяч рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Задолженность одной из компаний Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, перед налоговыми органами составляет свыше 658 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

Размер отрицательного сальдо на 13 ноября составил 658 751 рубль, отмечает агентство.

По данным сервиса, операции по счетам ювелирной компании, которой руководит Блиновский, приостановили из-за неисполнения налогоплательщиком требования об уплате задолженности.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую признали банкротом. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. Какое имущество у Блиновской уже нашли — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером.

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