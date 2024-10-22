Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский стал снайпером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина прошел полный курс и успел «отработать в паре» под Красногоровкой в Донецкой народной республике. В ближайшее время Блиновский может снова отправиться в расположение одной из бригад Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации, уточнил канал.

Сослуживцы Блиновского рассказали, что после завершения обучения мужчине предоставили личную снайперскую винтовку Драгунова. Помимо этого, во время тренировок Блиновский помогал командирам обучать новобранцев.

28 сентября Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, арестованного по подозрению в особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

Ранее была названа причина приостановки следствия по делу Блиновского.