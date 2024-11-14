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Стало известно о приостановке операций по счетам одной из компаний Блиновского

РИА Новости: операции по счетам ювелирной компании Блиновского приостановили

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Пресс-служба Пресненского суда

Операции по счетам ювелирной компании, которой руководит Алексей Блиновский, муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, приостановлены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик».

В материалах указывается, что компания Блиновского ведет розничную торговлю ювелирными изделиями и является действующей.

Одним из оснований для приостановления операций по счетам стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности, говорится в карточке компании.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую признали банкротом. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. Какое имущество у Блиновской уже нашли — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что муж «королевы марафонов» Елены Блиновской стал снайпером.

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