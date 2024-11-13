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Минэнерго внесло в кабмин предложение снять запрет на экспорт бензина из РФ

Минэнерго внесло в правительство предложение о снятии запрета на экспорт бензина

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство энергетики подготовило и внесло в кабмин предложение снять запрет на экспорт бензина из России. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная. <...> Они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке», — сказал он.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запрет на экспорт бензина может быть снят во избежание затоваривания топлива и снижения объемов переработки. Пока речь идет только о бензине Аи-92.

В начале сентября правительство РФ приняло решение продлить запрет на вывоз бензина из страны до конца 2024 года. Ограничения не затрагивают поставки в рамках межправительственных соглашений. Кроме того, запрет не распространяется на топливо, направляемое в другие страны в качестве гуманитарной помощи.

Ранее эксперт рассказал о ценах на бензин к концу года.

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