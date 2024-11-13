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Россияне отказались забыть о WhatsApp. Он остался самым популярным мессенджером в стране

Mediascope: WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России

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Shutterstock

WhatsApp по-прежнему остается лидером среди мессенджеров у россиян, несмотря на статус материнской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом рассказала руководитель департамента по работе с клиентами Mediascope Ирина Суанова, ее слова приводит ТАСС.

По данным за октябрь, 79% жителей страны использовали WhatsApp. Для сравнения: Telegram в прошлом месяце охватывал 72% населения, а Viber — 26%.

Кроме того, некоторые россияне (9%) в октябре продолжали пользоваться платформой Discord, которая была официально заблокирована Роскомнадзором из-за нарушения законодательства страны.

При этом в июне Telegram был признан самой популярной социальной сетью среди российской аудитории. Второй по популярности соцсетью назвали «ВКонтакте», а тройку лидеров замкнул замороженный в России TikTok.

Ранее онлайн-платформа Reddit вышла в прибыль впервые за все время существования.

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