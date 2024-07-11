Названы топ-3 популярных у россиян соцсетей

Telegram в июне был самой популярной соцсетью среди российской аудитории. В прошлом месяце им пользовались порядка 61 млн россиян ежедневно против 52 млн годом ранее. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статистику исследовательской компании Mediascope.

Второй по популярностью соцсетью среди россиян является «ВКонтакте». Активная месячная аудитория в июне достигла отметки 55 млн человек. Годом ранее показатель составлял 52 млн.

Топ-3 замыкает TikTok. Соцсеть остается популярной, несмотря на заморозку доступа российских пользователей к размещению и просмотру нового контента, а также проведению прямых эфиров в марте 2022 года. В июне ежедневно в TikTok заходили 29 млн российских пользователей.



До этого в ЦБ призвали россиян не делиться номером телефона и адресом в соцсетях.

Ранее стало известно, сколько работодателей смотрят страницы россиян в соцсетях.