Роскомнадзор ограничил доступ к Discord

В России ограничили доступ к мессенджеру Discord, сообщается в заявлении Роскомнадзора, которое опубликовало РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, решение было принято из-за нарушения требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.

5 октября генеральный директор организации «Белый интернет», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко заявил, что соблюдение российского законодательства — основное требование государства к иностранным цифровым площадкам. Эксперт отметила, что, как и многие другие цифровые ресурсы из недружественных стран, американская цифровая площадка Discord проигнорировала предписания российских законов, за что в 2023 году была оштрафована Роскомнадзором.

1 октября Роскомнадзор направил в Discord требование удалить 947 противоправных материалов. Речь о детской порнографии, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и пронаркотическом контенте.

Ранее Discord назвали инструментом информационной войны против России.