Reddit вышел в прибыль впервые за все время существования

Онлайн-платформа Reddit по результатам июля — сентября вышла в плюс впервые за всю историю существования. Чистая прибыль компании составила $29,9 млн, следует из отчета.

Для сравнения: по итогам третьего квартала 2023 года Reddit фиксировала чистый убыток в размере $7,4 млн.

Выручка Reddit за период подскочила на 68% по сравнению с прошлым годом и составила $348,4 млн. Доход площадки от рекламы взлетел на 56% год к году, до $315,1 млн.

Reddit был запущен в 2005 году. Сегодня сайт ежедневно посещают более 97 млн пользователей. В марте текущего года платформа провела IPO. В ходе первичного публичного размещения своих ценных бумаг на бирже Reddit удалось привлечь $748 млн.

Самой популярной соцсетью в России является Telegram. В топ-3 также входят «ВКонтакте» и TikTok.

Ранее экономисты заявили, что размер иска телеканалов РФ против Google скоро превысит стоимость компании.