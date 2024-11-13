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Инфляция в Аргентине разогналась до 107%

Годовая инфляция в Аргентине за десять месяцев составила 107%

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Carl Recine/Reuters

Инфляция в Аргентине по итогам десяти месяцев составила 107% годовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт статистики и переписи республики.

Несмотря на то, что показатель по-прежнему выражается трехзначными числами, темпы роста потребительских цен в стране за последний год все же заметно замедлились. Так, в октябре инфляция увеличилась всего на 2,7%, что стало самым низким приростом с ноября 2021-го.

По итогам прошлого года инфляция в Аргентине составила 211,4%. За последний месяц показатель увеличился на 25,5%. В результате, по темпам роста потребительских цен Аргентина обогнала Венесуэлу (+193% в 2023 году). Последняя долгое время оставалась лидером по инфляции в Латинской Америке.

В октябре инфляция рекордно разогналась рекордно в Индии. Рост цен составил 6,21% годовых, что является максимумом с августа 2023-го.

Ранее стало известно о первых результатах повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

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