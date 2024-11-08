Стало известно о первых результатах повышения ключевой ставки ЦБ

Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка РФ уже начала приносить результаты — годовая инфляция начала замедляться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его цитирует агентство РИА Новости.

По словам Новака, по состоянию на 1 ноября рост потребительских цен в России составил 8% годовых. На 21 октября инфляция в стране составляла 8,52%.

Банк России начал цикл ужесточения ДКП летом. С июня ключевая ставка выросла на 500 базисных пунктов, с 16% до 21% годовых. Сейчас показатель находится на максимуме за последние 22 года, причем в 2002 году это была ставка рефинансирования. При этом регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в этом году. Более того, в ЦБ назвали вероятность такого сценария «очень высокой».

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