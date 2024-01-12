Годовая инфляция в Аргентине превысила 200%

За 2023 год потребительские цены в Аргентине выросли более чем на 200%, достигнув самого высокого уровня с начала 1990-х. Об этом пишет Financial Times.

Годовая инфляция в стране за 12 месяцев составила 211,4%, следует из данных статистического агентства Аргентины. За последний месяц показатель увеличился на 25,5%. Покупательная способность аргентинцев в декабре упала в среднем примерно на 10%: зарплата росла медленнее, чем цены.

В результате, по темпам роста потребительских цен Аргентина обогнала Венесуэлу (+193% в 2023 году), которая долгое время оставалась лидером по инфляции в Латинской Америке.

По прогнозам аналитиков, инфляция в Аргентине продолжит оставаться высокой в январе — феврале. Весной, вероятно, страну ждут положительные изменения, связанные с приходом к власти нового президента Хавьера Милея, отмечают эксперты. Новый глава государства предложил экономический план, который призван ослабить инфляцию и сократить глубокий бюджетный дефицит.

Ранее новый президент Аргентины рассказал, когда страна почувствует положительные результаты его работы.