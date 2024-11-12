В Индии рекордно разогналась инфляция

По итогам октября инфляция в Индии составила 6,21% годовых. Это максимальный показатель с августа 2023 года, пишет Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в стране значительно превысили консенсус-прогноз. Аналитики предполагали ускорение инфляции до 5,81%.

Текущие показатели заметно выше значения, к которому стремится Резервный банк Индии (RBI). Цель регулятора по инфляции составляет 4% годовых.

Летом рост потребительских цен в стране два месяца подряд держался ниже 4%. Так, в июле инфляция составила 3,6% годовых, а в августе — 3,65% годовых. До этого показатель последний раз находился на таких низких уровнях в доковидном 2019 году.

Между тем инфляция в России начала замедляться с пиков на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка. По состоянию на 1 ноября рост потребительских цен в РФ составил 8% годовых против 8,52% на 21 октября.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.