В России предложили проиндексировать внутренние цены на удобрения

Производители обратились к Минпромторгу России с просьбой провести индексацию внутренних цен на удобрения на 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«В 2021 году мы добровольно «заморозили» цены, и уже больше двух лет не было индексации», — сказал источник.

По словам источника, просьба об увеличении цен связана с индексацией стоимости газа, введением акцизов на топливо, ростом тарифов на перевозку и другими факторами. Производители попросили изменить предельно установленные цены уже в следующем году.

23 октября стало известно, что по итогам августа Россия поставила в Индию удобрений на $77,3 млн, что в 17 раз меньше прошлогоднего показателя. Более того, это минимальный объем экспорта с декабря 2021 года.

26 октября данные Евростата показали, что Евросоюз в августе сократил закупки российских удобрений на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, до €173 млн. Между тем, шесть стран ЕС в конце лета все-таки нарастили поставки продукта из России.

Ранее США начали наращивать закупки удобрений из России.