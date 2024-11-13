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В России предложили проиндексировать внутренние цены на удобрения

ТАСС: производители попросили Минпромторг поднять внутренние цены на удобрения

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Денис Абрамов/РИА Новости

Производители обратились к Минпромторгу России с просьбой провести индексацию внутренних цен на удобрения на 15%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

«В 2021 году мы добровольно «заморозили» цены, и уже больше двух лет не было индексации», — сказал источник.

По словам источника, просьба об увеличении цен связана с индексацией стоимости газа, введением акцизов на топливо, ростом тарифов на перевозку и другими факторами. Производители попросили изменить предельно установленные цены уже в следующем году.

23 октября стало известно, что по итогам августа Россия поставила в Индию удобрений на $77,3 млн, что в 17 раз меньше прошлогоднего показателя. Более того, это минимальный объем экспорта с декабря 2021 года.

26 октября данные Евростата показали, что Евросоюз в августе сократил закупки российских удобрений на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, до €173 млн. Между тем, шесть стран ЕС в конце лета все-таки нарастили поставки продукта из России.

Ранее США начали наращивать закупки удобрений из России.

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