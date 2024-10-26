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ЕС резко сократил закупки российских удобрений после рекорда в июле

РИА: поставки российских удобрений в ЕС в августе упали на 13%

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Wikimedia Commons

Евросоюз в августе сократил закупки российских удобрений на 13% по сравнению с предыдущим месяцем, до €173 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Между тем, шесть стран ЕС в конце лета все-таки нарастили поставки удобрений из России. Активнее всего действовала Италия — импорт взлетел в 22 раза, до €7 млн. Также заметно увеличились поставки товара в Финляндию — в 8 раз, до €1,8 млн.

Лидером среди европейских покупателей российских удобрений по итогам августа стала Польша с долей в 31% от общего объема поставок в денежном выражении. Второе место заняла Румыния с 15%. Топ-3 замыкает Испания с долей в 9%. Следом идут Словения (8%), Германия (7%) и Болгария (6%).

В июле ЕС импортировал из России рекордный объем удобрений за 20 месяцев. Поставки достигли максимальных с ноября 2022 года €199 млн. В месячном выражении показатель подскочил в 2,2 раза, в годовом — в 1,7 раза.

Ранее Россия потеряла первое место по поставкам удобрений в Индию.

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