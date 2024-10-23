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Россия потеряла первое место по поставкам удобрений в Индию

РИА: поставки российских удобрений в Индию упали в 17 раз

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По итогам августа Россия поставила в Индию удобрений на $77,3 млн, что в 17 раз меньше прошлогоднего показателя. Более того, это минимальный объем экспорта с декабря 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Министерства торговли и промышленности Индии.

Основная доля поставок пришлась на калийные удобрения. За последний месяц лета Индия потратила на их закупки у РФ $49,3 млн. Еще $20,9 млн ушло на комплексные удобрения, $7,2 млн — на азотные.

В результате Россия опустилась с первого на третье место среди ключевых импортеров удобрений в Индию. В лидеры вышел Оман с $102 млн. Второе место заняла Саудовская Аравия с $85 млн.

Всего за первые восемь месяцев года Индия приобрела российских удобрений на $998,7 млн, что в 1,7 раза меньше значения за аналогичный период 2023-го.

На днях Филиппины заявили, что ожидают прорыва в торговле с Россией.

Ранее в МВФ заявили, что торговля перестала быть двигателем роста мировой экономики.

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