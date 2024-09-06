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США cнова начали наращивать закупки удобрений из России

США в июле нарастили импорт российских удобрений на 16%

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Wikimedia Commons

США в июле нарастили импорт удобрений из России на 16%. До этого в течение трех месяцев Штаты сокращали закупки этого товара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

По итогам второго месяца лета США приобрели российских удобрений на $62,4 млн против $53,8 млн в июне. Для сравнения: в марте страна импортировала из РФ удобрений на $174,2 млн.

В результате в июле Россия вошла в топ-3 ключевых поставщиков удобрений в Штаты, заняв второе место. Лидером остается Канада. Страна за период поставила на американский рынок удобрений на $295,9 млн.

В пятерку основных импортеров также вошли Израиль ($43,5 млн), Иордания ($29,1 млн) и Ливан ($14,6 млн).

Летом российские удобрения также активно закупали страны Евросоюза. Так, в июне ЕС нарастил импорт на 16% месяц к месяцу, до €90,1 млн.

Ранее Россия поставила рекордный объем удобрений в Бразилию.

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