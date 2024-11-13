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В «Рособоронэкспорте» сообщили о рекордных объемах заказов на российское вооружение

Михеев: спрос на российское вооружение побил рекорд и продолжает расти

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Евгений Биятов/РИА Новости

Портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в 55 млрд долларов, что отражает большой интерес иностранных партнеров к российской военной технике. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

По его словам, в 2024 году госкомпания заключила контракты на поставку более 30 современных образцов вооружения. Михеев отметил, что предпосылок для сокращения заказов нет, напротив, спрос на российское вооружение продолжает расти, и «Рособоронэкспорт» работает над расширением контрактной базы.

Он добавил, что достигнутый уровень портфеля подтверждает востребованность российской военной продукции, которая демонстрирует эффективность в реальных боевых условиях.

В сентябре Михеев заявил на полях международной выставки Egypt International Airshow, что ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к российскому легкому тактическому истребителю Су-75 Checkmate. По его словам, предполагается создание нескольких модификаций самолета, включая беспилотную и двухместную.

До этого в пресс-службе «Рособоронэкспорта» сообщили, что на международной авиационно-космической выставке Airshow China будут продемонстрированы российский истребитель пятого поколения Су-57Э, управляемая ракета «Гром-Э1» и новейшие авиационные средства поражения армии России.

Ранее стало известно, что Россия обсуждает производство БПЛА «Орлан» в других странах.

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