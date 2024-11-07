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Россия представит новый истребитель Су-57Э в КНР

«Ростех» впервые покажет новый истребитель Су-57Э и ракеты на авиасалоне в КНР

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э и новейшие авиационные средства поражения будут продемонстрированы на международной авиационно-космической выставке Airshow China. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта», входящей в «Ростех».

«Су-57Э в том числе будет выставлен на статической стоянке вместе с новейшими авиационными средствами поражения разработки и производства Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», — говорится в сообщении.

По данным представителей компании, ракеты могут быть использованы истребителями четвертого и пятого поколений как отечественного, так и иностранного производства. На демонстрации можно будет увидеть противорадиолокационную модель, а также управляемую ракету «Гром-Э1» и другие средства поражения.

До этого в пресс-службе «Ростеха» сообщали, что российский танк Т-90 в очередной раз продемонстрировал свою сверхнадежность и ремонтопригодность в зоне СВО. Экипаж одного из таких танков рассказал, что боевая машина «пережила» попадание в башню и подрыв на мине, после чего бойцы сумели своими силами отремонтировать танк, и сейчас он продолжает выполнять задачи на фронте.

Ранее Путин рассказал, какой танк он считает лучшим в мире.

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