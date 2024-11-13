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Продажа квот на камчатского краба подешевеет на 1,3 млрд рублей

Росрыболовство продаст квоты на камчатского краба дешевле на 1,3 млрд рублей

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ФТС России

Федеральное агентство по рыболовству проведет новые торги на квоты на вылов камчатского краба в Баренцевом море по сниженной цене — на 1,3 млрд руб. дешевле, чем планировалось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документацию «Российского аукционного дома».

Запланированные на 13 ноября торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Изначально лоты выставлялись по цене 12,8 млрд руб. каждый, новые торги будут проведены 28 ноября по цене 11,5 млрд руб.

По словам исполнительного директора Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергея Несветова, спрос на камчатского краба сохранялся высоким, однако повышение ключевой ставки и обязательства по строительству судов и логистических комплексов делают участие в аукционах экономически невыгодным. Эксперт отметил, что выручка от продажи квот может не покрыть расходы на кредиты для их приобретения.

В этом году российские краболовы в сегменте малого и среднего бизнеса пожаловались на потерю «исторических» объемов вылова краба после распределения квот добычи на аукционах. В частности, хабаровская «Восточно-промысловая компания» попросила у президента Владимира Путина разрешения вылавливать больше крабов. В 2024 году предприятие потеряло от 54 до 85% объемов добычи.

Ранее производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты.

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