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Краболовы попросили Путина вернуть им «историческую» добычу ловли краба

Российские добытчики посетовали на потерю «исторических» объемов вылова краба

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Depositphotos

Российские краболовы в сегменте малого и среднего бизнеса пожаловались на потерю «исторических» объемов вылова краба после распределения квот добычи на аукционах. Об этом сообщает РБК.

Хабаровская «Восточно-промысловая компания» в связи с сокращением объемов добычи до «микроскопических» попросила у президента Владимира Путина разрешения вылавливать больше крабов. Также письмо было направлено в органы государственной власти.

Согласно заявлению «Восточно-промысловой компании», в 2024 году предприятие потеряло от 54% до 85% объемов добычи в зависимости от ресурса.

В январе стало известно, что объем импорта живых крабов из России в Китай по результатам 2023 года вырос на 31%, до 23,6 тыс. тонн. Порт Шанхая стал основным пунктом ввоза живых камчатских крабов — около 2,3 тыс. тонн за 12 месяцев. Общий объем поставок живых морепродуктов в Шанхайский рыбный порт по итогам года увеличился в 5,3 раза.

Ранее российские рыболовы прокомментировали запрет на экспорт в США.

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