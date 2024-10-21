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Производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты

РБК: производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15–20%

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Depositphotos

Поставщики рыбной продукции уведомили торговые сети о повышении цен на рыбу и морепродукты на 15–20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке ретейла.

Отмечается, что такие письма поступают торговым сетям с середины лета.

Директор Союза независимых сетей Иван Бабухадзе подтвердил изданию информацию о подорожании рыбы. Торговая сеть «Перекресток» получила оповещение о росте цен практически от всех поставщиков рыбы. Подорожает сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель.

Согласно данным подведомственного Росрыболовству ФГУП «Нацрыбресурс», в середине октября на Дальнем Востоке оптовая цена на горбушу увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 400 рублей за 1 кг (против 150 руб.). Тихоокеанская сельдь подорожала на 36,8% (с 68 до 93 руб. за 1 кг).

В Москве повысились оптовые цены на атлантическую скумбрию и атлантическую сельдь — на 36,8 и 56,6% в годовом выражении (до 260 и 155 руб. за 1 кг соответственно).

«Северная компания» (бренд Gustafsen) сообщила об увеличении отпускных цен на охлажденную морскую форель на 6–12% с 10 октября. Такое решение было принято в связи с подорожанием сырья на оптовом рынке более чем на 20% «из-за ограничения в вылове».

Компания «Русское море» предупредила о подорожании крупной горбуши на 25%, мелкой — на 80%, кеты — на 20%, скумбрии — на 40%, сельди — более чем на 12%, семги и форели — на 10%.

Ранее аналитик Александр Разуваев сообщил, что цены на продукты в России могут вырасти на 15% к Новому году.

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