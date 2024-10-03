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Аналитик объяснила, почему в РФ откажутся от концепции слабого рубля

Аналитик Попцова: слабый рубль не нужен бюджету при падении нефтегазовых доходов

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Pixabay

В настоящее время правительство России не исключает сокращения нефтегазовых доходов, что поможет стабилизировать валютный курс, поскольку слабый рубль больше не понадобится бюджету. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

Аналитик отметила, что доходы от нефтегазового сектора играют ключевую роль в валютных поступлениях страны. По словам Попцовой, при падении мировых цен на энергоресурсы или сокращении их добычи в Россию сократится приток валюты. Это, в свою очередь, негативно отразится на рубле.

Также эксперт обратила внимание, что в стране появятся другие источники дохода. В частности речь идет об увеличении налога на корпоративные прибыли, доходы физлиц и другие.

На этом фоне доля ненефтегазовых поступлений в структуре доходов бюджета вырастет до 77,4% в 2027 году с 68,7% в 2024 году. Благодаря этому поддержание слабого рубля, который был необходим для пополнения бюджета, потеряет актуальность, считает аналитик.

29 сентября кабинет министров РФ одобрил проект федерального бюджета. В документе указано, что в следующем году доходы федерального бюджета должны составить 40 триллионов 296 миллиардов рублей. Это почти на 12% больше, чем в 2024 году. Также ожидается, что доля нефтегазовых поступлений увеличится до 73%.

Ранее в Кремле оценили проект федерального бюджета России.

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